ضمنی الیکشن میں ن لیگ کی شاندار کامیابی عوامی اعتماد کا اظہار ہے :غوث نیازی

  • سرگودھا
ضمنی الیکشن میں ن لیگ کی شاندار کامیابی عوامی اعتماد کا اظہار ہے :غوث نیازی

خوشاب (نمائندہ دُنیا) پاکستان مسلم لیگ (ن) ضلع خوشاب کے صدر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے ضمنی الیکشن میں ن لیگی امیدواروں کی شاندار کامیابی کو حکومت اور قائدین کی عوام دوست پالیسیوں کا ثمر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی نے ایک بار پھر اپنی روایتی برتری ثابت کر دی ہے ۔

مسلم لیگ (ن) کے ضلعی سیکرٹریٹ جوہرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مخالفین کے منفی پراپیگنڈے کے باوجود قومی اسمبلی کی تمام نشستوں اور صوبائی اسمبلی کی سات میں سے چھ نشستوں پر کامیابی ن لیگ کی عوامی مقبولیت کا واضح ثبوت ہے ۔

