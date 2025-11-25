صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
آرائیں برادری کے سرکردہ رہنمائوں نے غیر متفقہ تنظیم سازی مسترد کر دی

میانوالی (نامہ نگار) آرائیں برادری کے سرکردہ رہنماؤں چوہدری عاشق حسین، چوہدری صغیر المعروف سعید آرائیں، انجینئر اختر رسول آرائیں، زاہد عمران اور عطا محمد آرائیں نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ۔۔۔

ضلع میانوالی میں کسی بھی خود ساختہ، غیر متفقہ اور بغیر انتخاب کے قائم کی گئی آرائیں تنظیم کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔رہنماؤں کا کہنا تھا کہ برادری کا دہائیوں سے یہی مطالبہ ہے کہ لاہور میں موجود مرکزی آرائیں تنظیم کی نگرانی میں شفاف الیکشن کرائے جائیں تاکہ حقیقی اور متفقہ نمائندہ قیادت سامنے آسکے ۔

 

 

