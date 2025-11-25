کندیاں:اقدام قتل کے ملزم سمیت 2افراد گرفتار، اسلحہ اور سپیکر برآمد
کندیاں (نمائندہ دنیا) ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی خصوصی ہدایات پر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔
تھانہ کندیاں نے دوران چیکنگ محمد علیان کو ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی پر اونچی آواز میں اسپیکر استعمال کرنے پر گرفتار کیا۔ایک علیحدہ کارروائی میں اقدام قتل کے مقدمہ میں مطلوب ملزم عنایت اللہ ولد محمد رمضان سکنہ کچہ کالو کو گرفتار کیا گیا۔ دوران تفتیش ملزم کی نشاندہی پر واردات میں استعمال ہونے والا 12 بور پستول برآمد کیا گیا، جس کا کوئی لائسنس یا اجازت نامہ پیش نہیں کیا جا سکا۔پولیس نے دونوں ملزمان کیخلاف مقدمات درج کرلئے۔