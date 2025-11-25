صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فاروقہ :تجاوزات کیخلاف آپریشن‘ پختہ تھڑے ‘غیرقانونی بورڈ مسمار

  سرگودھا
فاروقہ :تجاوزات کیخلاف آپریشن‘ پختہ تھڑے ‘غیرقانونی بورڈ مسمار

فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا) پیرا فورس نے مین روڈ، سجوکہ روڈ اور وجھوکہ روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن مکمل کر لیا۔ کارروائی کے دوران پختہ تھڑے مسمار کر دیئے گئے جبکہ سڑک پر نصب تشہیری بورڈ اتار دیئے گئے جو مخالف سمت سے آنیوالی ٹریفک کے واضح منظر میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے ۔

 پیرافورس ٹیم نے ریڑھی بانوں کو سخت وارننگ جاری کی کہ ٹریفک میں رکاوٹ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ دوسری جانب انجمن تاجران کے صدر ملک عطاﷲ نے اے سی ساہیوال سے اپیل کی ہے کہ ریڑھی بانوں کو باعزت روزگار کمانے کا موقع فراہم کیا جائے ۔اور ان کے لیے ریڑھی بازار کے لیے جگہ مختص کی جائے تاکہ کم وسیلہ افراد کے لیے معاشی مشکلات کم ہو سکیں۔

 

