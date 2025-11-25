صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی ایم ایف کی رپورٹ کے ماتھے پر بدنما داغ ہے ،شہری

  سرگودھا
آئی ایم ایف کی رپورٹ کے ماتھے پر بدنما داغ ہے ،شہری

فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا) آئی ایم ایف کی کرپشن رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے سابق امیدوا ر قومی اسمبلی نور حیات کلیار نے کہا ہے کہ اگر یہ رپورٹ کسی مغربی ملک میں سامنے آتی تو وزیر اعظم اب تک مستعفی ہو چکے ہوتے اور کرپشن کی تحقیقات شروع ہو چکی ہوتیں، مگر یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا جو ہماری بدقسمتی ہے ۔

 سابق کونسلر افتخار بابو نے کہا کہ کرپشن کی یہ رپورٹ پاکستان کے ماتھے پر بدنما داغ ہے ، اسے ہر صورت دھونا چاہئے ۔ نزاکت علی کے مطابق ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ الزامات لگتے ہیں، سزائیں بھی ہو جاتی ہیں مگر اچانک معافیاں مل جاتی ہیں اور وہی افراد دوبارہ بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ حکیم افتخار انجم نے کہا کہ محض الزامات پر نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہے ، تحقیقات کے بعد ہی اصل صورتحال سامنے آ سکے گی، اس لیے قوم کو صبر اور انتظار کرنا چاہئے ۔

 

