ضمنی الیکشن کے نتائج ثابت کرتے ہیں عوام انتشار نہیں ترقی چاہتے ہیں، محسن شاہنواز رانجھا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا) حلقہ پی پی 73میں تاریخی کامیابی کے بعد مسلم لیگ ن کے رہنما بیرسٹر محسن شاہنواز رانجھا نے بھاگٹانوالہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
شکر ہے اہل حلقہ PP-73نے ہمیں بھاری اکثریت سے کامیاب کیا۔ ضمنی الیکشن کے نتائج ثابت کرتے ہیں کہ عوام انتشار نہیں بلکہ ترقی چاہتے ہیں، وہ بڑھتا ہوا اور مستحکم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ نہیں جو اداروں پر حملے کریں، ہم امن، استحکام اور خدمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ میاں سلطان علی رانجھا کی تاریخی جیت کو عوام کے اعتماد کا مظہر قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی ترقی، خدمت اور دیانت کی جیت ہے ۔