خسرہ و روبیلا مہم کے اہداف کیلئے مؤثر حکمت عملی اختیار کی جائے :غزالہ کنول
خوشاب (نمائندہ دُنیا) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غزالہ کنول کی زیر صدارت کنٹرول روم میں خسرہ و روبیلا ویکسی نیشن مہم سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں مہم کی کارکردگی، درپیش مسائل اور اہداف کے حصول میں حائل رکاوٹوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
انہوں نے ہدایت کی کہ مقررہ اہداف کے لیے ہر ممکنہ عملی اقدامات کیے جائیں اور شہریوں کو ویکسینیشن سے متعلق درست معلومات فراہم کی جائیں تاکہ بچوں کی صحت کے حوالے سے آگاہی میں اضافہ ہو۔غزالہ کنول نے ٹیموں کی کارکردگی میں بہتری، رپورٹنگ کے درست طریقہ کار اور سپروائزرز کے مؤثر رابطہ کاری پر بھی زور دیا۔ ڈاکٹر راؤ گلزار یوسف ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے خسرہ اور روبیلا کے خاتمے کیلئے ویکسینیشن کی اہمیت بیان کی۔