سڑک کی تعمیر‘ڈرینج سسٹم کی بحالی پر توجہ دی جائے ‘ محمد اشرف
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے زیرِ تعمیر چشتی روڈ کا دورہ کرتے ہوئے تعمیراتی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع پر ایکسئین ہائی ویز رانا اشرف،ڈی ڈی ڈویلپمنٹ حفیظ الرحمن اُولکھ،ڈی او انفراسٹرکچر ضلع کونسل راشد منہاس سمیت دیگر انتظامی افسران بھی ہمراہ تھے ۔
ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ تعمیراتی معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے اورسڑک کی تعمیر میں استعمال ہونے والے میٹریل کو ہر پہلو سے معیار کے مطابق یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ سڑک کی تعمیر کے ساتھ ڈرینج سسٹم کی بحالی پر بھی خصوصی توجہ دی جائے تاکہ نکاسی آب کے مسائل کا مستقل حل ممکن ہو سکے اور منصوبہ تکمیل کے بعد دیرپا ثابت ہو۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے ہدایت کی کہ روڈ کے اطراف ٹف ٹائلز بھی بچھائی جائیں تاکہ سڑک کی وسعت میں اضافہ ہو اور شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جا سکیں۔اس موقع پر انہوں نے اطراف میں موجود دکانداروں کو ناجائز تجاوزات فوری ختم کرنے کی ہدایت بھی جاری کی تاکہ تعمیراتی منصوبہ بلا تعطل اورمعیاری انداز میں مکمل ہو سکے ۔بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے جھنگ موڑ پر دیگر جاری تعمیراتی کاموں کا بھی جائزہ لیا اور ضرورت کے مطابق مزید ٹف ٹائلز لگانے کے احکامات جاری کیے ۔