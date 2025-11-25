بھلوال :امین بازار میں تجاوزات کیخلاف آپریشن، نوٹس‘جرمانے
بھلوال (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر بھلوال مدثر ممتاز ہرّل کی ہدایت پر میونسپل کمیٹی کے انسپکٹر شہروب انور، علی خان اور دیگر عملے نے امین بازار میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے متعدد دکانداروں کو نوٹس جاری کر دیے جبکہ بارہا ہدایات کے باوجود تجاوزات قائم رکھنے والوں پر بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے ۔آپریشن کے دوران فٹ پاتھوں، سڑکوں اور عوامی راستوں پر رکھی گئی غیرقانونی تھڑیاں، ریڑھیاں اور سامان ہٹا دیا گیا۔
کارروائی شہریوں کی جانب سے موصول ہونے والی شکایات کے پیشِ نظر کی گئی جن میں بتایا گیا تھا کہ تجاوزات کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے جبکہ خواتین، بزرگوں اور طلبہ کو پیدل چلنے میں مشکلات کا سامنا ہے ۔انتظامیہ نے دکانداروں کو ہدایت کی کہ حدود میں رہ کر کاروبار کریں، خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شہریوں نے آپریشن کو سراہتے ہوئے کہا کہ تجاوزات کے خاتمے سے بازار میں رش کم ہوگا اور خریداری میں آسانی پیدا ہوگی۔