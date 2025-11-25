شہید کانسٹیبل محمد عارف کی برسی میانوالی پولیس کی قبر پر حاضری و سلامی
میانوالی (نامہ نگار) ضلع راجن پور میں 24 نومبر 1994کو شہید ہونیوالے ہرنولی کے رہائشی کانسٹیبل محمد عارف کی برسی کے موقع پر میانوالی پولیس افسران نے ان کی قبر پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے ۔
پولیس کے چاک و چوبند دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ اس موقع پر ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے کہا کہ پولیس شہداء محکمہ کا قیمتی اثاثہ ہیں اور ان کی قربانیوں کو کسی صورت فراموش نہیں کیا جائے گا۔ شہداء کے خاندانوں کی دیکھ بھال ہر افسر اور جوان کی ذمہ داری ہے ۔