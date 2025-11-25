صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہید کانسٹیبل محمد عارف کی برسی میانوالی پولیس کی قبر پر حاضری و سلامی

  • سرگودھا
شہید کانسٹیبل محمد عارف کی برسی میانوالی پولیس کی قبر پر حاضری و سلامی

میانوالی (نامہ نگار) ضلع راجن پور میں 24 نومبر 1994کو شہید ہونیوالے ہرنولی کے رہائشی کانسٹیبل محمد عارف کی برسی کے موقع پر میانوالی پولیس افسران نے ان کی قبر پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے ۔

پولیس کے چاک و چوبند دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ اس موقع پر ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے کہا کہ پولیس شہداء محکمہ کا قیمتی اثاثہ ہیں اور ان کی قربانیوں کو کسی صورت فراموش نہیں کیا جائے گا۔ شہداء کے خاندانوں کی دیکھ بھال ہر افسر اور جوان کی ذمہ داری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انار کلی،نیلا گنبد کے اطراف میں پیڈیسٹرن زون بنے گا

گنگا رام ہسپتال :مالی بے ضابطگیوں پر سخت کارروائی کافیصلہ

جنرل ہسپتال کو بون میرو ،کورنیئل ٹرانسپلانٹیشن کی اجازت

ایکسپو سینٹر میں 3روزہ ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر

سی ٹی او سے جاپانی وفد کی ملاقات، آبشار سنٹر کا دورہ

شیخوپورہ:شادی تقریب میں ہوائی فائرنگ، متعدد افراد گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس