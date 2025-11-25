صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نامعلوم شخص کی فائرنگ سے کھیتوں میں کام کرتا کسان زخمی

  • سرگودھا
نامعلوم شخص کی فائرنگ سے کھیتوں میں کام کرتا کسان زخمی

خوشاب (نمائندہ دُنیا) نلی جنوبی کے نواحی ڈیرہ کنڈان میں نامعلوم شخص نے فائرنگ کرکے موضع برج مہرہ کے رہائشی کسان شہزاد اکمل مہروال کو شدید زخمی کر دیا۔

مضروب کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اچانک مسلح شخص نے اس پر حملہ کیا اور فرار ہوگیا۔ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور اسے ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد منتقل کر دیا۔ کٹھہ سگھرال پولیس نے جائے وقوعہ سے حاصل شواہد اور بیانات کی روشنی میں کارروائی شروع کر دی ہے ، تاہم ملزم کی شناخت تاحال عمل میں نہیں آ سکی۔

