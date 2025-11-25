صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ بار کے انتخابات کی تیاریوں کا آغاز ‘وکلا کی سرگرمیاں تیز

  • سرگودھا
بھیرہ بار کے انتخابات کی تیاریوں کا آغاز ‘وکلا کی سرگرمیاں تیز

میانی نامہ نگار (نامہ نگار)بھیرہ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات 2026 کی تیاریوں کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے ۔

الیکشن شیڈول کے اعلان کے بعد وکلا برادری میں انتخابی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں فاونڈر گروپ، العدل گروپ کی طرف سے صدر کے عہدے کیلئے مہر حبیب نواز ایڈووکیٹ جبکہ جنرل سیکرٹری کے عہدے کے لیے سید عون عباس کاظمی ایڈووکیٹ میدان میں آ گئے ہیں جبکہ دوسری طرف بھٹی گروپ کی طرف سے چودھری مظہر محمود اویس اور جنرل سیکرٹری چودھری زبیر خورشید میدان میں آ گے ہیں دونوں گروپوں کہ امیدواروں نے انتخابی مہم تیز کر دی ہے کانٹے کے مقابلہ کی توقع کی جا رہی ہے الیکشن مہم کے دوران دونوں گروپوں کے نامزد امیدواروں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ کامیابی کی صورت میں بھیرہ بار کی مضبوطی، وکلاء کے مسائل کا حل، جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر، اور پیشہ وارانہ ماحول کی بہتری کو اپنی ترجیحات میں شامل رکھیں گے ۔ 

 

