علی حیدر نور نیازی کی تاریخی کامیابی عوامی اعتماد کا ثبوت ملک فیروز جوئیہ ، ایوب قریشی
میانوالی (نامہ نگار) سابق ایم پی اے اور ضلعی صدر مسلم لیگ (ن) ملک محمد فیروز جوئیہ اور ضلعی جنرل سیکرٹری حکیم محمد ایوب قریشی نے مشترکہ بیان میں پی پی87کے ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ (ن) کے امیدوار علی حیدر نور نیازی کی تاریخی کامیابی پر حلقے کے عوام، ووٹرز اور سپورٹرز کو مبارکباد پیش کی ہے ۔
انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی عوام کے اعتماد اور پارٹی قیادت کے ترقی پسند وژن کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔ رہنماؤں نے الیکشن مہم کے دوران دن رات محنت کرنے والے تمام اراکینِ اسمبلی، ورکرز اور عہدیداران کو خراج تحسین پیش کیا۔