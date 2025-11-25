ڈپٹی کمشنر بھکر کا بس سٹینڈ کا دورہ، تعمیراتی معیار بہتر بنا نیکا حکم
بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے جنرل بس اسٹینڈ بھکر کا دورہ کیا اور جاری تعمیراتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے بس اسٹینڈ کے پختہ شیڈ اور گراؤنڈ کی تعمیر میں استعمال ہونے والے معیار کو مزید بہتر بنانے کیلئے سخت احکامات جاری کیے ۔
ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ بس اسٹینڈ کے احاطے میں ٹف ٹائلز کی تنصیب اعلیٰ معیار کے مطابق اور مقررہ مدت کے اندر مکمل کی جائے تاکہ مسافروں کو آمد و رفت میں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ انہوں نے صفائی کے نظام کو بھی مستقل بنیادوں پر بہتر بنانے کی ہدایت کی۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے مسافر خانہ کا معائنہ کیا اور اس کی تزئین و آرائش کے کام کو مزید مؤثر انداز میں جاری رکھنے کی ہدایات دیں۔ انہوں نے جنرل بس اسٹینڈ کے انتظامی امور، سہولیات میں بہتری اور مسافروں کو بہتر ماحول کی فراہمی کے حوالے سے تعمیراتی اور انتظامی افسران سے خصوصی مشاورت بھی کی۔