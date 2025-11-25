صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکس ایبل سروسز پر عائد سیلز ٹیکس کی تفصیلات طلب

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پنجاب ریونیو اتھارٹی نے ٹیکس ایبل سروسز پر عائد کئے گئے سیلز ٹیکس کی تفصیلات طلب کر لیں۔

ذرائع کے مطابق پنجاب ریونیو اتھارٹی شعبہ فنانس اینڈ پلاننگ کے انفورسمنٹ آفیسر کی جانب سے ضلعی انتظامیہ اور تمام محکموں کے افسران کو ہدایت نامہ میں کہا گیا ہے کہ ٹیکس ایبل سروسز جن کی تعداد 63 ہے کے حوالے سے سیلز ٹیکس کی کٹوتی اور وصولیوں کے بارے می ترجیح بنیادوں پر آگاہ کیا جائے ،اوریہ بھی ہدایت کی گئی کہ ٹیکس وصولیوں کے نظام کو شفاف بنا کر عملدرآمد کی رپورٹ ارسال کی جائے ۔ 

