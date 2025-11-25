صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضمنی انتخابات میں عدم شرکت عوام کا سیاست سے لاتعلقی کا اظہار ہے ، عامر سلطان چیمہ

  • سرگودھا
ضمنی انتخابات میں عدم شرکت عوام کا سیاست سے لاتعلقی کا اظہار ہے ، عامر سلطان چیمہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق رکن قومی اسمبلی چوہدری عامر سلطان چیمہ نے کہا ہے کہ لوگوں کی ضمنی انتخابات میں عدم دلچسپی اس بات کا پیغام ہے کہ۔۔۔

اب لوگوں کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں،اب لوگوں کو سیاست دانوں سے کوئی دلچسپی نہیں کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ لوگ اپنے مفادات کی خاطر ایک ہونے میں دیر نہیں لگاتے جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک ہوئے ہیں ان کے اپنے مفادات تھے اس لیے وہ ایک ہو گئے اور عوام ان کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہے ۔ 

