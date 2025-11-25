صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضمنی الیکشن میں فائرنگ ،آتشبازی پر مقدمہ درج نہ ہی کوئی ایکشن ہوا،متین احمد قریشی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق امیدوار برائے صوبائی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما متین احمد قریشی نے کہا ہے کہ۔۔۔

غریب اگر اپنی شادی کی خوشی میں ایک پٹاخہ بھی چلا لیں تو دلہا سمیت پوری برات پر پرچہ درج کر دیا جاتا ہے مگر الیکشن میں جس طرح مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے قانون کی دھجیاں اڑائیں فائرنگ کے ساتھ ساتھ آتش بازی کے واقعات بھی دیکھنے کو آئے مگر مجال ہے کسی بھی پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہو جس کی وجہ سے عوام میں قانون کے حوالہ سے جو نفرت پائی جاتی ہے اس پر وہ حق بجانب ہیں۔ 

 

