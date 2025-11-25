موٹر وے سروس ایریاز کے 2دکانداروں کیخلاف مقدمات درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)موٹر وے سروس ایریاز میں مسافروں سے لوٹ مار کرنیوالے مزید دو دوکاندار قانون کی زد میں آ گئے موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے سیال موڑ سروس ایریا میں شاپ نمبر24کے مالکان جن کے نام ارشد اور علی حسن بتائے جاتے ہیں نے خریداری کے دوران نوسربازی کے ذریعے ملتان کے رہائشی شہزاد سے چار ہزار روپے اور ڈی جی خان کے امجد سے دو ہزار روپے ہتھیا لئے ، متاثرین کی شکایت پر پولیس نے مقدمات در ج کرلئے ۔
