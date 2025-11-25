صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موٹر وے سروس ایریاز کے 2دکانداروں کیخلاف مقدمات درج

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)موٹر وے سروس ایریاز میں مسافروں سے لوٹ مار کرنیوالے مزید دو دوکاندار قانون کی زد میں آ گئے موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے سیال موڑ سروس ایریا میں شاپ نمبر24کے مالکان جن کے نام ارشد اور علی حسن بتائے جاتے ہیں نے خریداری کے دوران نوسربازی کے ذریعے ملتان کے رہائشی شہزاد سے چار ہزار روپے اور ڈی جی خان کے امجد سے دو ہزار روپے ہتھیا لئے ، متاثرین کی شکایت پر پولیس نے مقدمات در ج کرلئے ۔

