سوشل سکیورٹی ،لیبر ڈیپارٹمنٹ کے ڈیٹا میں تضاد بے نقاب

  • سرگودھا
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)سرکاری محکموں میں عدم تعاون یا روابط کے فقدان کے باعث سوشل سکیورٹی اور لیبر ڈیپارٹمنٹ کے ڈیٹا میں واضح فرق کا انکشاف ہوا ہے ۔ بیشتر فیکٹریوں کے مزدور ہیلتھ اینڈ سیفٹی اور کم از کم اجرت کے نوٹیفکیشن پر عملدرآمد سے محروم ہیں، لیبر ڈیپارٹمنٹ اور سوشل سکیورٹی ڈیپارٹمنٹ مزدوروں کی داد رسی کرنے کی بجائے بااثر مالکان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔

 تفصیلات کے مطابق فیصل آباد ایک بڑا صنعتی شہر ہے جہاں سینکڑوں صنعتی یونٹس میں لاکھوں مزدور کام کرتے ہیں، لیکن دونوں محکموں کی جانب سے مزدوروں کی درست رجسٹریشن نہ کرنے کا مسئلہ سامنے آیا ہے جب مالکان مزدوروں کی درست تعداد لیبر ڈیپارٹمنٹ میں درج کرواتے ہیں تو رجسٹریشن کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے اور اسی تعداد کے تناسب سے مالکان کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے انتظامات بھی کرنا پڑتے ہیں، جس پر زیادہ اخراجات آتے ہیں۔ ، اس سے بچنے کے لیے وہ مبینہ طور پر لیبر انسپکٹرز یا افسروں کو نذرانے دے کر مزدوروں کی تعداد ریکارڈ میں کم درج کرواتے ہیں۔سوشل سکیورٹی ڈیپارٹمنٹ بھی مزدوروں کا ڈیٹا حاصل کر کے اندراج کرتا ہے اور تنخواہ اور تعداد کے مطابق ماہانہ کٹوتی کی جاتی ہے جو سوشل سکیورٹی کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے ۔

اس کے بعد رجسٹرڈ مزدوروں کو سوشل سکیورٹی ہسپتالوں اور ڈسپنسریز میں مفت علاج، ادویات، کھانا اور یہاں تک کہ نقدی بھی فراہم کی جاتی ہے تاہم یہاں بھی مالکان مزدوروں کی اصل تعداد درج کروانے کی بجائے کم تعداد ہی دکھاتے ہیں،دونوں محکموں کے ڈیٹا میں فرق کے باعث مزدور اپنے بنیادی حقوق اور سہولیات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق لیبر ڈیپارٹمنٹ تاحال کم از کم اجرت کے نوٹیفکیشن پر عملدرآمد کروانے میں ناکام ہے ، جس کے باعث بااثر فیکٹری مالکان ماہانہ کروڑوں روپے مزدوروں کی تنخواہوں سے بچا رہے ہیں،اگر نادرا اور ایف بی آر کی طرز پر سوشل سکیورٹی اور لیبر ڈیپارٹمنٹ کے ڈیٹا کو آپس میں لنک کر دیا جائے اور کم از کم اجرت کے قانون پر سختی سے عمل کروایا جائے تو مزدور خوشحال ہو سکتے ہیں۔

 

