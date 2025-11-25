صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5سالہ بچے کیساتھ زیادتی کا ملزم مقابلے میں زخمی ،گرفتار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)میلہ کے علاقے میں محلے دار کے پانچ سالہ معصوم بچے کو درندگی کا نشانہ بنانے والا اوباش فرار ہو نے کی کوشش میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیابتایا جاتا ہے کہ۔۔۔

ملزم احسان نے محلے دار مدثر عباس کے 5 سالہ بیٹے نعیم کومبینہ طورپر زیادتی کا نشانہ بنا یا اور فرار ہو گیا، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی گرفتاری کیلئے چھاپہ مارا تووہ ساتھیوں سمیت پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ کر قریبی باغ میں جا گھسا، فائرنگ کا سلسلہ تھمنے پر پولیس نے سرچ آپریشن کیا تو باغ سے ملزم زخمی حالت میں پکڑا گیا ، اس کے ساتھی فرار ہو گئے ، پولیس کا کہناہے کہ ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوا، جن کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جا رہے ہیں ۔ 

 

