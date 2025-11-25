صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسم کی تبدیلی،گرم ملبوسات کی مانگ،بازاروں میں رش

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)موسم کی تیزی سے تبدیلی اور گرم ملبوسات کی بڑھتی ہوئی مانگ کے پیش نظر ز سستے بازاروں میں خواتین بالخصوص سفید پوش طبقے کے لوگوں کا رش بڑھنے لگا’ جس کا دکانداروں نے خوب فائدہ اٹھاان کی قیمتیں سو سے 200 فیصدتک بڑھا دیں جس پر غریب طبقے کے افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ انتظامی چیک اینڈ بیلنس کے فقدان کی وجہ سے سستے بازاروں میں بھی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا، دوکاندار من مانے ریٹوں پر اشیاء فروخت کر رہے ہیں ،جس کا انتظامیہ کو سختی سے نوٹس لینا چاہئے ۔ 

 

