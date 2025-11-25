صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی جمعیت اہلحدیث و اہلحدیث یوتھ فورس کے زیر اہتمام درس قرآن کی بابرکت محفل

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث شہر و اہلحدیث یوتھ فورس سٹی سرگودھا کے زیر اہتمام درس قرآن کی بابرکت محفل سے خطاب کرتے ہوئے ابوبکر صدیق حنیف ،عرفان اﷲ ثنائی ،میاں طاہر محمود،عبدالماجد سلفی ،شیخ سعید اختر ،حاجی احمد دین ،مفتی عمر فاروق ،مولانا عدنان شہزاد ودیگر مقررین نے کہا کہ۔۔۔

پاکستان کلمہ کی بنیاد پر قائم ہوا اور یہ دنیا کی واحد دوسری ریاست تھی جو مدینہ کے بعد کلمے کی بنیاد پر بنائی گئی مگر بدقسمتی سے یہاں پر اسلامی قوانین کا نظام نافذ نہ ہو سکا اور ہم پر ایسے قانون لاگو کر دیے گئے جو کسی طرح بھی اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے ۔

 

