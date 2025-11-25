4شہریوں کیساتھ ڈکیتیاں،6گھروں میں چوری کی وارداتیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران دھوری کے قریب نامعلوم مسلح شخص نے گن پوائنٹ پر نعمان سے نقدی و موبائل چھین لیا،
32شمالی کے قریب علی شیر سے دو نامعلوم افراد نے اسلحہ کے زور پر نقدی اور اہم کاغذات چھین لئے ،جبکہ مدینہ کالونی کے طاہر نعیم،نیلم پارک کے ظفر اقبال،24جنوبی کے نذیر احمد،لک موڑ کی رہائشی بیوہ کوثر پروین،موضع ماڑی کے رہائش محمد یار،جھاوریاں کے دلبر گلشیرکے گھروں سے 25لاکھ روپے سے زائدمالیت کے زیورات،نقدی ،موٹرسائیکل و دیگر اشیاء،جھاوریاں میں نجی موبائل کمپنی کی عمار ت سے لاکھوں روپے مالیت کی بیٹریاں،نواحی سلیمان پورہ سے منظور احمد،79شمالی سے وسیم رزاق کی موٹر سائیکلیں چھین لی گئیں،پولیس نے مقدمات در ج کرلئے ۔