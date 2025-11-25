صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زنیرہ رحیم گجر ، شازیہ بانو کی کامیاب امیدواروں کو مبارکباد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین زنیرہ رحیم گجر اور جنرل سیکرٹری شازیہ بانو نے سرگودھا اور میانوالی سمیت قومی و صوبائی اسمبلیوں کے ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ ن کے امیدواروں کی کامیابی پر نومنتخب ممبران کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کے موجودہ حکومت سے اظہار اعتماد نے ثابت کیا کہ نواز شریف حکومت کے وزیراعظم میاں شہباز شریف اور وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کے عوام دوست منصوبوں اور اقدامات سے عوامی مسائل حل ہو رہے ہیں ۔

