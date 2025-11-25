صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واپڈا کی ریکوری ٹیم پر تشدد ،یرغما ل بنا لیا گیا ،مقدمہ درج

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)واپڈا کی ریکوری ٹیم کو تشدد کا نشانہ اوریرغما ل بنانے والے شخص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

بتایا جاتا ہے کہ احمدے والا میں واپڈا کی ریکوری ٹیم کے اہلکار 1لاکھ 39ہزار657روپے کی عدم ادائیگی پر میٹر اتارنے لگے تو فدا حسین نے ان سے ہاتھا پائی شروع کر دی اور فیسکو اہلکاروں شعیب وغیرہ کو مبینہ طور پر یرغمال بنا تے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں ، تاہم پولیس اور واپڈا افسران کے پہنچنے پر ملزم فرار ہو گیا ، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

 

