خاتون کو بلیک میل کر کے ایک سال تک زیادتی ،تصاویر وائرل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)خاتون کو بلیک میل کر کے اسے ایک سال تک زیادتی کا نشانہ بنانے والے اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے پر دو بھائیوں سمیت 3اشخاص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
پیر محمد کالونی کی رہائشی مسماۃ(ا) نے پولیس کو بتایا کہ نوید ایک سال قبل گھر میں بجلی کا کام کرنے آیا جس نے اس کی تصاویر بنا لیں اور خاندان والوں کو دکھانے کی دھمکیاں دے کرمبینہ طور پر ایک سال سے زیادتی کا نشانہ بنا تا رہا، جس میں عمران اس کے سہولت کار تھاملزم نوید کے کہنے پر اسکے بھائی وحید نے اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی،یہی نہیں مجھے اور اہل خانہ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں،جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔