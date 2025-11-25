صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون کو بلیک میل کر کے ایک سال تک زیادتی ،تصاویر وائرل

  • سرگودھا
خاتون کو بلیک میل کر کے ایک سال تک زیادتی ،تصاویر وائرل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)خاتون کو بلیک میل کر کے اسے ایک سال تک زیادتی کا نشانہ بنانے والے اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے پر دو بھائیوں سمیت 3اشخاص کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

پیر محمد کالونی کی رہائشی مسماۃ(ا) نے پولیس کو بتایا کہ نوید ایک سال قبل گھر میں بجلی کا کام کرنے آیا جس نے اس کی تصاویر بنا لیں اور خاندان والوں کو دکھانے کی دھمکیاں دے کرمبینہ طور پر ایک سال سے زیادتی کا نشانہ بنا تا رہا، جس میں عمران اس کے سہولت کار تھاملزم نوید کے کہنے پر اسکے بھائی وحید نے اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی،یہی نہیں مجھے اور اہل خانہ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں،جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکولوں کی اپ گریڈیشن کیلئے اقدامات شروع

ٹریفک حادثات کی روک تھام کیلئے مینجمنٹ سسٹم بہتر کرنیکا فیصلہ

پرانی مویشی منڈی میں تفریحی پارک بنانے کا آغاز

اسسٹنٹ کمشنر کا بس سٹینڈ کا دورہ ، کرایہ ناموں کی چیکنگ

بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کارروائی،2ٹرانسفارمر اتار لئے

رقبے کے تنازع پر گھر پر دھاوا، ماں بیٹی پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس