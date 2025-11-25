پرالی کو لگائی آگ دوسر ے کھیتوں تک پہنچ گئی ،فصلیں راکھ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نواحی علاقے کوٹ ممیانہ میں طارق اور اسکے بھائی نے اپنی زرعی رقبہ پر دھان کی فصل کاٹنے کے بعد پرالی کو آگ لگائی جس نے ملحقہ کماد کے کھیتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کے باعث متاثرہ کاشتکار عابد علی کے دس لاکھ روپے مالیت کا کماد اور مدثر کا تین لاکھ روپے سے زائد مالیت کا کماد جل کر راکھ ہو گیا، متاثرین نے ملزمان سے گلہ کرتے ہوئے نقصان پورا کرنے کا مطالبہ کیا تو وہ آپے سے باہر ہو گئے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگے جس پر پولیس ن مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔
نواحی علاقے کوٹ ممیانہ میں طارق اور اسکے بھائی نے اپنی زرعی رقبہ پر دھان کی فصل کاٹنے کے بعد پرالی کو آگ لگائی جس نے ملحقہ کماد کے کھیتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کے باعث متاثرہ کاشتکار عابد علی کے دس لاکھ روپے مالیت کا کماد اور مدثر کا تین لاکھ روپے سے زائد مالیت کا کماد جل کر راکھ ہو گیا، متاثرین نے ملزمان سے گلہ کرتے ہوئے نقصان پورا کرنے کا مطالبہ کیا تو وہ آپے سے باہر ہو گئے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگے جس پر پولیس ن مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔