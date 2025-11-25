بنائی جاؤ گرائی جاؤ، پیسے کمائی جاؤ کی پالیسی چل رہی ہے ،ناصر محمود سہگل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکزی انجمن تاجران شہر وضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے کہ سرگودھا سمیت پنجاب بھر میں جس طرح شہروں ک ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کے آخری دن شروع ہو چکے ہیں۔
ہمیں نہیں معلوم کہ حکمران کس پالیسی پر گامزن ہے جب سے یہ حکمران برسر اقتدار آئے ہیں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بنائی جاؤ گرائی جاؤ پیسے کمائی جاؤ کی پالیسی چل رہی ہے سرگودھا شہر میں فٹ پاتھ پہلے بنائے گئے اور تاجروں سے پیسے لیے گئے اس میں جو ناقص میٹریل استعمال ہوا اس کی کسی نے انکوائری نہیں کی اب پھر بازاروں کو ماڈل بنانے کے نام پر جس طرح توڑ پھوڑ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے ہمیں نہیں سمجھ آرہی کہ یہ حکومت کرنا کیا چاہتی ہے ۔