ضمنی انتخابات میں عدم دلچسپی پر پوری قوم کو سلام : ممتاز اختر کاہلوں

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستان تحریک انصاف کے سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی الحاج ممتاز اختر کاہلوں نے کہا ہے کہ۔۔۔

میں پوری قوم کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ضمنی انتخابات میں 47 فارم پر آنے والی حکومت کے امیدواروں کو بری طرح مسترد کرتے ہوئے ضمنی الیکشن میں اپنی عدم دلچسپی کا اظہار کیا لوگ موجودہ حکمرانوں سے تنگ آچکے ہیں اب تو نون لیگ کے اپنے بھی یہ کہنے لگے ہیں کہ یہ ہمارا آخری دور ہے جس طرح پورے پاکستان سے پیپلز پارٹی کا صفایا ہوا ہے اب نون لیگ کا صفایہ ہونے جا رہا ہے۔

 

