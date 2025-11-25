صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جواری شوہر نے پیسے نہ ملنے پر بیوی بچوں کو گھر سے نکال دیا

  • سرگودھا
جواری شوہر نے پیسے نہ ملنے پر بیوی بچوں کو گھر سے نکال دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)جواری شوہر نے پیسے نہ ملنے پر بیوی اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر گھر سے نکال دیا جو ساری رات سردی میں ٹھٹھرتے رہے ،، لالووالی کی رہائشی مسماۃ(س) نے پولیس کو بتایا امان اﷲ سے اس کی شادی 17سال قبل ہوئی اور چار بچے ہیں، شوہر روزانہ بلا وجہ تشدد کرتا ہے۔

 مگر میں گھر بسانے کی خطر ہمیشہ چپ رہی ، امان اﷲ جواء کھیلتا ہے اور گھر کے تمام برتن فروخت کر چکا ہے ،پیسے نہ ملنے پر مجھے اور بچوں پر تشدد معمول ہے ، گزشتہ رات بھی امان اﷲ نے مجھے اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر گھر سے نکال دیا ، ساری رات سردی میں گھر کے باہر بیٹھی رہی ،جب کلہاڑی لے کر مارنے کی غرض سے آیا تو وہ تھانے آ گئی، پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کر لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گاڑیوں اور موٹرسائیکل کی نمبر پلیٹس ٹھیک کرانے کیلئے 5 دسمبر تک مہلت

کمشنر سے قازق سفیر کی ملاقات ، تعاون بڑھانے پراتفاق

گورنر کی ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز جیتنے پر مبارکباد

موٹر سائیکل سواروں کیلئے نئی شرط عائد

ڈپٹی میئر کا گوہر گرین سٹی کے سامنے سڑک بنانے کا اعلان

ایڈیشنل آئی جی کے خلاف درخواست پرفریقین کو نوٹس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
افغانستان کے بگاڑ میں ہمارا حصہ
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہم نے اپنے ساتھ کرکیا لیا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت
سلمان غنی
رشید صافی
ناقابلِ تسخیر ووٹ بینک کی سوچ کو دھچکا
رشید صافی
جاوید حفیظ
ٹرمپ کا غزہ پلان اور علاقائی سلامتی
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس