جواری شوہر نے پیسے نہ ملنے پر بیوی بچوں کو گھر سے نکال دیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)جواری شوہر نے پیسے نہ ملنے پر بیوی اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر گھر سے نکال دیا جو ساری رات سردی میں ٹھٹھرتے رہے ،، لالووالی کی رہائشی مسماۃ(س) نے پولیس کو بتایا امان اﷲ سے اس کی شادی 17سال قبل ہوئی اور چار بچے ہیں، شوہر روزانہ بلا وجہ تشدد کرتا ہے۔
مگر میں گھر بسانے کی خطر ہمیشہ چپ رہی ، امان اﷲ جواء کھیلتا ہے اور گھر کے تمام برتن فروخت کر چکا ہے ،پیسے نہ ملنے پر مجھے اور بچوں پر تشدد معمول ہے ، گزشتہ رات بھی امان اﷲ نے مجھے اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر گھر سے نکال دیا ، ساری رات سردی میں گھر کے باہر بیٹھی رہی ،جب کلہاڑی لے کر مارنے کی غرض سے آیا تو وہ تھانے آ گئی، پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کر لیا ۔