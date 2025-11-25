امت مسلمہ ایک طرف،مسلمان حکمران طبقہ دوسری طرف ہے ،خالد اقبال مسرت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)امت مسلمہ ایک طرف ہے مسلمان حکمران طبقہ دوسری طرف ہے حکمران طبقہ نے امریکہ کی غلامی قبول کر لی ہے غزہ کے بچے ہمیں پکار رہے ہیں کہ۔۔۔
ہماری مدد کو پہنچو مگر امت مسلمہ انکی مدد کو نہیں پہنچ رہی ان خیالات کا اظہار مرکزی نعت کونسل کے صدر چوہدری خالد اقبال مسرت نے سینئر نائب صدر چو دھری عرفان باجوہ کے عمرہ سے واپسی پر انکے اعزاز میں رانا محمد عباس کیطرف سے منعقدہ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ 57اسلامی ممالک کے حکمرانوں کی بے حسی کا بروز قیامت اﷲ اور رسول ؐ کے سامنے جوابدہ ہونا پڑیگا ۔