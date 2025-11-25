ذیلدار آفس میں پیشی کے موقع پر فریقین کا جھگڑا،ایک شدید زخمی ،ملزم فرار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اولڈ سو ل لائن میں واقع ذیلدار آفس میں پیشی کے موقع پر فریقین کا جھگڑا، مخالف گروپ کے افراد نے ایک شخص کو لہولہان کر دیا۔
بتایا جاتا ہے کہ سرکاری دفتر میں زمین کے ایک کیس کے سلسلہ میں سکندر پور کا زاہد حسین اور عاطف وغیرہ موجود تھے کہ اس دوران توں تکرار کے بعد عاطف نے بوتل اٹھا کر زاہد کے سر میں دے ماری جبکہ ساتھیوں نے اسے تشددکا نشانہ بنانا شروع کر دیا،اطلاع موصول ہوتے پولیس موقع پر پہنچی تو ملزمان فرار ہو گئے تاہم چار افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔