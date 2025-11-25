صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الاٹ رقبوں پر نمبر داروں،پٹواریوں کے قبضوں کی چھان بین

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)قیام پاکستان سے قبل گاؤں کی سطح پر لوہار،بڑھئی،مولوی، چوکیدار وغیرہ کو الاٹ زرعی رقبوں پر نمبرداروں ،پٹواریوں اور بااثر افراد کے قبضوں کے انکشاف پر چھان بین شروع کر دی گئی،

 ذرائع کے مطابق حکومت کے علم میں آیا ہے کہ انگریز دور حکومت میں سرگودھا کے لگ بھگ تمام دیہات میں لوہار،بڑھئی، مولوی، چوکیدار وغیرہ کو دو، دو ایکڑ اراضی دی گئی تھی جو کہ قیام پاکستان کے بعد بھی انہیں کے زیر تسلط رہی اور ابھی تک زیادہ تر انہی کی نسلیں ان زمینوں پر کاشتکاری کر رہی ہیں،مگر اس دوران یہ رقبہ جات نمبر داروں ،پٹواریوں نے بغیر حکومتی نوٹیفکیشن الاٹیوں سے لے کر خود کاشت کرنے کے ساتھ ساتھ بااثر افراد کو ٹھیکے پر دینا شروع کر دیئے ،اور وصولیاں سرکاری خزانے کی بجائے انہی کی جیبوں میں جا رہی ہیں،جبکہ متاثرین بے یار مددگار دفاتر میں کاک بال بن کر رہ گئے ہیں، جن کی کوئی سننے والا نہیں، روزگار بند ہونے سے انہیں دو وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں جس پر ڈائریکٹری پٹیشن سیل نے نے نوٹس لیتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سے چھان بین کر کے رپورٹ ارسال کرنے کی ہدایت کی ہے ۔ 

 

