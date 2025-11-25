پی پی 73کے عوام نے ثابت کر دیاخدمت کی اصل پہچان شیر کا نشان:سلطان علی رانجھا
بھاگٹانوالہ نمائندہ دنیا)حلقہ پی پی 73کے ضمنی انتخاب میں میاں سلطان علی رانجھا کی شاندار کامیابی پر ردِعمل دیتے ہوئے سیاسی وسماجی شخصیت حق نواز رانجھا نے کہا ہے کہ یہ فتح صرف ایک نشست کی کامیابی نہیں بلکہ عوام کے اعتماد، محبت اور حمایت کی تاریخی جیت ہے ۔
انہوں نے کہا کہ اہلیانِ پی پی 73نے ثابت کر دیا ہے کہ حق، خدمت اور دیانت کی اصل پہچان ہمیشہ شیر ہی رہا ہے ۔ حلقے کے عوام نے جس اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ ہماری قیادت اور جماعت کی خدمتِ عوام کی پالیسیوں پر بھرپور اعتماد کا ثبوت ہے ۔