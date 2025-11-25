گھریلو جھگڑا، بھائی نے بھائی کو فائرنگ کرکے قتل کردیا
میانوالی (نامہ نگار) تھانہ صدر کے علاقہ مجاہد ٹاؤن میں گھریلو جھگڑے کے دوران شفاء اللہ کو اس کے سگے بھائی احسان اللہ نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے نوٹس لیا اور ایس ایچ او تھانہ صدر پولیس نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے ۔
انویسٹی گیشن اور فرانزک ٹیموں نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کئے جبکہ مقتول کی نعش پوسٹ مارٹم کیلئے ہسپتال منتقل کی گئی جسے بعد ازاں ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ڈی پی او میانوالی کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے اور جلد اسے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ پولیس مزید قانونی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے ۔