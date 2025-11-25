صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروش گرفتار‘ 2200 گرام چرس برآمد،مقدمہ درج

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا) ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تھانہ کندیاں نے کارروائی کے دوران گل حمید ولد محمد زمان سکنہ ہرنولی کو گرفتار کر لیا۔پولیس کے مطابق ملزم سے 2200 گرام چرس برآمد ہوئی، جس پر ملزم کے خلاف تھانہ کندیاں میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

