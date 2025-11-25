بھیرہ:قبضہ مافیا کا دوبارہ ابھر آنا انتظامیہ کیلئے چیلنج بن گیا
بھیرہ (نامہ نگار) شہر میں بڑھتی ہوئی تجاوزات کے خاتمے کے عوامی مطالبے پر چیف آفیسر بلدیہ بھیرہ نے پیرا فورس کے ہمراہ پھلروان روڈ اور چوک دروازہ چکوالا کا دورہ کیا اور موقع پر تجاوزات کا خاتمہ کرایا۔
تاہم کارروائی کے فوراً بعد ہی قبضہ مافیا نے دوبارہ تجاوزات قائم کر لیں، جس سے بلدیہ کی رٹ اور انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔چیف آفیسر بلدیہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری اراضی کی واگزاری اور تجاوزات کے مستقل خاتمے کے لیے انجمن تاجران سمیت شہریوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔انہوں نے واضح کیا کہ قبضہ مافیا اگر اپنے غیر قانونی اقدامات سے باز نہ آیا تو ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔