پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں زائدالمیعاد اشیا تلف، جرمانے عائد

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی میانوالی نے گزشتہ ہفتے کے دوران ہوٹلوں، کریانہ اسٹورز، فوڈ پوائنٹس، گوشت اور دودھ کی دکانوں سمیت متعدد فوڈ بزنسز کی چیکنگ کی۔

چیکنگ کے دوران داخلی و خارجی راستوں پر لگائے گئے ناکوں پر 125,015 لیٹر دودھ کو چیک کیا گیا جبکہ 715 لیٹر ناقص دودھ، 22 کلوگرام غیر معیاری گوشت، 14.4لیٹر زائدالمیعاد مشروبات، 50کلو زائدالمیعاد مٹھائی، 13.8کلو بسکٹ، 1.5کلو ناقص کھانے کی اشیا، 4.4 کلو زائدالمیعاد چائے اور دیگر سامان تلف کیا گیا۔مجموعی طور پر 212,500روپے جرمانہ عائد کیا گیا جبکہ ایک معروف مٹھائی بنانے والے کارخانے کو حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔

