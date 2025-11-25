صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستھرا پنجاب پروگرام:میانوالی میں سڑکوں کی روزانہ دھلائی ‘صفائی

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار) ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شہر بھر میں سڑکوں کی روزانہ بنیاد پر دھلائی اور صفائی کا سلسلہ جاری ہے ۔

ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے سی او میونسپل کمیٹی ملک خرم افتخار کے ہمراہ جہاز چوک، جی پی او چوک، سول لائنز اور اکاؤنٹس آفس روڈ کا دورہ کیا اور صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام سڑکوں کی مکمل دھلائی کے بعد صفائی یقینی بنائی جائے تاکہ گردوغبار نہ اڑے ۔ انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے عملے کی روزانہ انسپکشن اور سڑکوں کے کناروں پر لگے پودوں کی مناسب دیکھ بھال کی بھی ہدایت جاری کی۔

 

