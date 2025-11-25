سی ای او ہیلتھ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال عیسیٰ خیل کا دورہ، طبی سہولیات کا جائزہ
میانوالی (نامہ نگار، ڈسٹرکٹ رپورٹر) سی ای او ہیلتھ میانوالی ڈاکٹر محمد رفیق خان نے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال عیسیٰ خیل کا دورہ کیا اور مختلف وارڈز و شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا۔
انہوں نے متعلقہ ایم ایس کو ہدایت کی کہ حکومتِ پنجاب کی جانب سے فراہم کردہ سہولیات عوام تک مؤثر انداز میں پہنچائی جائیں تاکہ مریضوں کو بہتر طبی سہولت میسر آسکے ۔بعد ازاں ڈاکٹر رفیق خان نے خسرہ اور روبیلا ویکسی نیشن کاؤنٹر کا بھی معائنہ کیا اور بچوں کی ویکسی نیشن کے عمل پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے عملے کو مزید محنت اور لگن سے کام جاری رکھنے کی ہدایت کی۔