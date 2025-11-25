انٹر کالجیٹ فٹبال ٹورنامنٹ نجی کالج کی ٹیم نے جیت لیا ، انعامات تقسیم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تعلیمی بورڈ سرگودھا کے زیر اہتمام انٹر کالجیٹ فٹبال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمان خصوصی پرنسپل گورنمنٹ کالج آف کامرس حفیظ راہداری تھے جن کا استقبال ڈائریکٹر سپورٹس تعلیمی بورڈ سرگودھا محمد انیس صادق گجر نے کیا ،
جبکہ ٹورنامنٹ کے انتظامات محمد وقاص بٹ نے کئے اس موقع پر راؤ مدثر ،رمضان خان،محمد علی ،جنید خان،محمد عارف بھی موجود تھے ،ٹورنامنٹ کے فائنل میں نجی کالج کی ٹیم نے گورنمنٹ گریجویٹ کالج بھکر کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نا م کی جبکہ ریڈر کالج آف سرگودھا کی ٹیم تیسرے نمبر پر رہی ،نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنیوالے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کئے گئے ۔