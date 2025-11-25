صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چھابڑی والوں اور ریڑھی بانوں کیخلاف کاروائی التوا کا شکار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)منڈی شاہ نکڈر میں انتظامیہ سے مبینہ ساز باز سے حکومتی احکامات پر چھابڑی والوں اور ریڑھی بانوں کے خلاف کاروائی التوا کا شکار ہونے پر اہل علاقہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ۔۔۔

 قبل ازیں انتظامیہ کو درخواست دی جس پر پختہ تجاوزات ختم کرنے کی بجائے قبضہ مافیا سے مبینہ چمک کے عوض ساز باز کر کے حکام بالا کو ‘‘او کے ’’ کی رپورٹ بھجوا دی،پختہ تجاوزات ختم نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں کے پندرہ سے بیس فٹ حصے پر بھی دوکانیں اور کھوکھے قائم ہیں جس کے باعث لوگوں کو آمدورفت میں بدستور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ،انہوں نے کمشنر و ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ یا ہے ۔ 

 

