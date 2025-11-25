فوڈ اتھارٹی کے ہوٹلوں سموسہ شاپ ،جوس کارنرز کو جرمانے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے سرگودھا میں مختلف مقامات پر کاروائی کرتے ہوئے 2فوڈ پوائنٹس،3جوس کارنرز،2ہوٹلز، 1سموسہ شاپ کو حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی، صفائی کے ناقص انتظامات، ریکارڈ کی عدم دستیابی اور غیر معیاری آئل کے استعمال کے باعث مجموعی طور پر66ہزار روپے جرمانہ کر دیا۔اس دوران 105یونٹس کووارننگ نوٹس بھی جاری کیے گئے ۔
