حمزہ الیون نے دوستانہ میچ میں عبدالرحمن الیون کوشکست دیدی

  • سرگودھا
حمزہ الیون نے دوستانہ میچ میں عبدالرحمن الیون کوشکست دیدی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نیو سٹار کرکٹ کلب کا فرینڈلی میچ سرگودھا سپورٹس اسٹیڈیم میں کھیلا گیا ،میچ میں پہلے کھلتے ہوئے حمزہ الیون نے 40 اوورز میں 340 کا ٹارگٹ دیا ٹیم کی طرف سے معین نے 74 رنز م عتیق الرحمان کمبو نے 40 ،عادل نے 46 رنز بنائے ،عبدالرحمن الیون مقررہ اوورز میں 310رنز بنا سکی اورآل آؤٹ ہو گئی، رنر اپ ٹیم کی طرف س ذالنورین نے 54 رنز ،عبدالرحمن نے 139 رنز بنائے ۔

