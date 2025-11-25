دھواں چھوڑنے والی گاڑی کا ڈرائیور گرفتار ،مقدمہ درج
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)دھواں چھوڑتے ہوئے ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والی گاڑی کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ریل بازار کے علاقے گمٹی چوک کے قریب پولیس نے کالا اور مضر صحت دھواں چھوڑنے والی گاڑی کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا جو ماحولیاتی آلودگی کا سبب بن رہا تھا۔ مقدمہ درج کرلیا گیا۔
