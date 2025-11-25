مارکیٹ کمیٹی کےافسر مالا مال سبزی منڈی مسائلستان
ایشین ڈویلپمنٹ بینک سے قرضہ لینے کیلئے آڑھتیوں کے احاطہ جات ادارے کے نام منتقل کرکے سنگین بے ضابطگیاں،ٹوٹی پھوٹی چار دیواری ،املاک ناقص سیوریج نظام
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مارکیٹ کمیٹی کے افسروں کی مبینہ مال بناؤ مہم کی وجہ سے مرکزی سبزی منڈی مسائل کی آماجگاہ بن گئی ہے ذرائع کے مطابق مارکیٹ کمیٹی منڈی سے فیس پارکنگ فیس اور ریٹ لسٹ فیس کی مد میں کروڑوں روپے سالانہ کمارہی ہے ،سابقہ ادوار میں ایشین ڈویلپمنٹ بینک سے قرضہ حاصل کرنے کی غرض سے آڑھتیوں کے خریدے گئے احاطہ جات ادارہ کے نام منتقل کرنے کے بعد سنگین بے ضابطگیاں کی گئیں جبکہ منڈی کی حالت بہتر بنانے پر کوئی توجہ نہیں دی جارہی ہے منڈی کی انتہائی خستہ حال املاک وچار دیواریوں کی ٹوٹ پھوٹ،
سیوریج کے ناقص نظام اور پینے کے صاف پانی کی عدم فراہمی جیسے مسائل میں اس دوران مزید اضافہ ہوا ہے کاشتکاروں کی سہولت کیلئے مختص احاطہ میں مارکیٹ کمیٹی کے افسران و ملازمین اور ضلعی انتظامیہ کے بعض ذمہ داران کی ملی بھگت سے خوانچہ فروشوں کو بٹھا رکھا ہے ،جن سے روزانہ کی بنیادپر وصولیاں کی جاتی ہیں جو کہ ریکارڈ میں نہیں اسی طرح وہیکل اسٹینڈ کی مد میں کاشتکاروں کے ریڑھے اور گاڑیوں سے بھی اضافی وصولیاں معمول بنا ہواہے ، پارکنگ کی مد میں مارکیٹ کمیٹی کے ذمہ داروں نے لاکھوں روپے وصول کر کے ٹھیکیدار کو بے ضابطگیوں کو مکمل اجازت دے رکھی ہے ،پارکنگ اسٹینڈ کی بجائے سڑک پر بھی وہیکلز کھڑی کی جا رہی ہیں،
کمشنر سرگودھا نے ڈپٹی کمشنر کو معاملات کی چھان بین کر کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے عملدرآمد کی رپورٹ ارسال کرنے کی ہدایت کی تھی جس پر کئی ماہ گزرجانے کے باوجود کسی قسم کا اقدام سامنے نہیں آ سکا ،دوسری جانب آڑھتیوں کا کہنا ہے کہ مین سبزی منڈی بنانے کے لیے جگہ ہم نے خریدی تھی مارکیٹ کمیٹی نے بیرونی امداد لینے کے لئے رقبہ اپنے نام کرا لیا،بعد میں رقبہ آڑھتیوں کے نام ٹرانسفر کرانے کی یقین دہانی کرائی لیکن رقبہ ٹرانسفر کرنے کی بجائے دکانوں کا سائز کم کر دیا گیا ہے ۔