کرپشن انکوائریاں زیر التوا افسر اور ملازمین سیٹوں پربراجمان حکومت کا عدم اطمینان کا اظہار
ساٹھ دنوں میں سرکاری ملازمین کی انکوائریاں نمٹاکر ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے ٹاسک پر عمل نہ ہوسکا،سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے فوکل پرسن سے رپورٹ طلب کر لی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب نے سرگودھا ریجن کے چاروں اضلاع میں محکمانہ انکوائریوں کو نمٹانے کی صورتحال پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مقرر کئے گئے فوکل پرسنز سے رپورٹ طلب کر لی ، حکومت کی جانب سے ساٹھ دنوں میں سرکاری محکموں کے ملازمین کی انکوائریاں نمٹاکر ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ٹاسک بھی شامل تھا، پراونشیل مانیٹرنگ سیل کے مطابق اس ٹاسک پر سرگودھا ،
خوشاب،میانوالی اور بھکر میں عملدرآمد انتہائی سست روی کا شکار ہے نہ صرف بیشتر انکوائریا ں جن میں سنگین نوعیت کی بے ضابطگیاں، و دیگر بد عنوانیاں شامل ہیں ابھی تک سرد خانے پڑی ہیں بلکہ جن افسران و ملازمین کے خلاف یہ انکوائریاں التواء کا شکار ہیں ان کی اکثریت سیٹوں پر بدستور براجمان ہے ،بہت کم تعداد ایسی ہے جس پر سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کے سیکرٹری ریگولیشن نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے چاروں اضلاع میں اس حوالے سے مقرر کئے گئے فوکل پرسن سے رپورٹ طب کر لی ہے ۔