مخالف پر کتے چھوڑ دئیے ، مویشی زخمی ، 11افراد پرمقدمہ درج
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)نواحی علاقے 42 جنوبی میں مخالف پر چھوڑ کر اسے کٹوانے اور مویشیوں کو زخمی کرنے پر 11افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
بتایا جاتا ہے کہ اراضی کے تنازعہ پر صفدر وغیرہ نے مخالف عبدالحنان پر اپنا پالتو کتا چھوڑ دیا جس نے اسے بری طرح کاٹ لیا، جبکہ ملزمان نے متاثرہ شخص کی گائے اوربچھڑے کو بھی اپنے جانوروں سے جان بوجھ کر تشدد کروایاشکایت کرنے پر ملزم گھر آگئے اور مبینہ طور پر قتل کرنے کی کوشش کی تھانہ کڑانہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔