صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر معیاری ایل پی جی سلنڈر نصب کرنے پر ہائی ایس ڈرائیور کیخلاف مقدمہ

  • سرگودھا
غیر معیاری ایل پی جی سلنڈر نصب کرنے پر ہائی ایس ڈرائیور کیخلاف مقدمہ

شاہ پور صدر (نامہ نگار) ناقص اور غیر معیاری ایل پی جی سلنڈر نصب کرنے پر ہائی ایس ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔

پولیس تھانہ جھاوریاں گشت کے دوران جھاوریاں پل پر موجود تھی کہ ایک ہائی ایس کو روک کر چیک کیا گیا جسے گل شیر ولد فتح شیر چلا رہا تھا۔چیکنگ کے دوران ہائی ایس کی پچھلی سیٹ کے نیچے انتہائی غیر معیاری ایل پی جی سلنڈر نصب پایا گیا جو کسی بھی وقت حادثے کا باعث بن سکتا تھا۔ پولیس نے گاڑی کو تھانے میں بند کرکے ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر