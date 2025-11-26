غیر معیاری ایل پی جی سلنڈر نصب کرنے پر ہائی ایس ڈرائیور کیخلاف مقدمہ
شاہ پور صدر (نامہ نگار) ناقص اور غیر معیاری ایل پی جی سلنڈر نصب کرنے پر ہائی ایس ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
پولیس تھانہ جھاوریاں گشت کے دوران جھاوریاں پل پر موجود تھی کہ ایک ہائی ایس کو روک کر چیک کیا گیا جسے گل شیر ولد فتح شیر چلا رہا تھا۔چیکنگ کے دوران ہائی ایس کی پچھلی سیٹ کے نیچے انتہائی غیر معیاری ایل پی جی سلنڈر نصب پایا گیا جو کسی بھی وقت حادثے کا باعث بن سکتا تھا۔ پولیس نے گاڑی کو تھانے میں بند کرکے ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔