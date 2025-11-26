صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
نہر سے برآمد نعش کے سر اور جسم پرگہرے زخموں کے نشانات

شہریوں کی اطلاع پر لاش نکالی گئی ،عمر 40سال ،شناخت نہ ہونے پر امانتاً تدفین

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) تھانہ جھال چکیاں کے قریب نہر سے برآمد ہونیولی نعش کی شناخت نہیں ہو سکی ، ایک روز قبل پولیس اور ریسکیو ٹیم نے راہگیروں کی اطلاع پر فوری کاروائی کرتے ہوئے نعش کو نہر سے نکالا، پولیس کا کہنا ہے کہ مبینہ مقتول کے سر اور جسم کے مختلف حصوں پر گہرے زخم ہیں اور اسکی عر لگ بھگ 40سال بتائی جاتی ہے ،نعش کم از کم چار سے پانچ روز پرانی ہے ،شناخت نہ ہونے پر بعدازاں بلدیاتی ادارے کے ذریعے اس کی امانتاً تدفین کرد ی گئی جبکہ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرکے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ 

